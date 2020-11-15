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Россия после мастурбации проиграла Турции в Лиге наций (видео)

15 ноября, 21:19

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео голов поединка в Стамбуле, который турки выиграли у россиян со счетом 3:2

Сборная России провела очередной неудачный матч без своего бывшего капитана зенитовца Артема Дзюбы, отлученного от команды после появления в Сети скандального видео, на котором Дзюба мастурбирует и снимает это на камеру.

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После четверговой ничьей в товарищеском матче с Молдовой 0:0, в воскресенье, 15 ноября, россияне проиграли в Стамбуле сборной Турции 2:3, хотя вели в счете 1:0, и теперь рискуют потерять первое место в своей группе и не выйти в высший дивизион Лиги наций.

Турция – Россия – 3:2. Обзор первого тайма

Турция – Россия – 3:2. Обзор второго тайма

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Турция – Россия – 3:2
Голы: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (пен) – Черышев, 11, Кузяев, 57
Турция: Гюнок – Челик (Кабак, 64), Демирал, Айхан, Эркин – Ундер (Тюрюч, 64), Туфан (Текдемир, 86), Чалханоглу (Языджи, 86), Йокушлу, Караман – Тосун (Кахведжи, 80)
Россия: Гильерме – Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков – Кузяев (Ан.Миранчук, 70), Оздоев, Зобнин (Фомин, 79) – Ал.Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70), Черышев (Караваев, 37)
Предупреждения: Демирал, Тосун, Ундер – Зобнин, Джикия, Кудряшов, Фомин
Удаление: Семенов, 24

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Ранее, комментируя исключение Дзюбы из сборной России за видео с мастурбацией, главный тренер Станислав Черчесов заявил: "Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной".

Все подробности в спецтеме Лига наций

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видео голов сборная России сборная Турции Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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