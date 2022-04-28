27 апреля 22:00 Онлайн
Ливерпуль 2
Вильярреал 0
3 мая 22:00
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
28 апреля 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
28 апреля 21:45
Манчестер Юнайтед --
Челси --
28 апреля 22:00
Вест Хэм --
Айнтрахт --
28 апреля 22:00
Лейпциг --
Рейнджерс --
28 апреля 22:00
Лестер --
Рома --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Россия напала на Украину не 60 дней назад! Директор Шахтера назвал дату начала войны

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дарио Срна считает, что россияне начали войну в Украине еще в 2014 году. Сейчас клуб делает все, чтобы помочь пострадавшим от агрессии
Срна и Шахтер помогают украинцам, которые пострадали от войны
Срна и Шахтер помогают украинцам, которые пострадали от войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, что во время войны команда делает то, что умеет лучше всего – играет в футбол, чтобы собрать средства для Украины. Ближайший матч состоится в родном для Срны Сплите с местным Хайдуком 1 мая.

По его словам ошибочным является утверждение о том, что война идет только два месяца.

Реклама

"Я продолжаю читать статьи о том, что Россия вторглась в Украину 50 или 60 дней назад, но они появились в Украине в 2014 году, когда мы потеряли свои дома, стадион и наших людей. Мы знаем, что мы должны сделать что-то большее, чтобы помочь", – отметил футбольный менеджер в интервью Reuters.

И добавил, что Шахтер всегда будет командой из украинского Донецка, и россияне никогда этого не изменят.

Срна также отметил героизм украинцев:

Реклама

"Я так горжусь всеми украинцами, потому что прожил там 19 лет и скоро вернусь. Они герои".

Дарио Срна
Дарио Срна

Напомним, что Шахтер проводит благотворительные игры в Европе для сбора средств, как пострадавшим от войны, так и защитникам Украины.

Во время каждой игры проводилась особая акция для привлечения внимания к преступлениям России в Украине. В частности, в Польше на поле вышел парень из Мариуполя, которому удалось забить гол.

Реклама

А в Турции игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодан. На нем бейджик из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Лига чемпионов. Полуфинал

Вильярреал

3 мая

22:00

Ливерпуль

4.70

4.30

1.70

Реал

4 мая

22:00

Манчестер Сити

3.20

3.60

2.15
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Ждем рубку!
суббота, 7 мая
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Титул WBA в полутяжелом весе
суббота, 30 апреля
Оскар Вальдес
Оскар Вальдес

vs.

Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон
Титулы WBC и WBO второй полулегкий вес
Кэти Тейлор
Кэти Тейлор

vs.

Аманда Серрано
Аманда Серрано
Титул абсолютной чемпионки в легком весе
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
80
2
Ливерпуль Ливерпуль
79
3
Челси Челси
65
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
78
2
Барселона Барселона
63
3
Севилья Севилья
63
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
75
2
Боруссия Д Боруссия Д
63
3
Байер Байер
55
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
74
2
Интер Интер
72
3
Наполи Наполи
67
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
78
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
59

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять