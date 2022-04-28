Россия напала на Украину не 60 дней назад! Директор Шахтера назвал дату начала войны

Дарио Срна считает, что россияне начали войну в Украине еще в 2014 году. Сейчас клуб делает все, чтобы помочь пострадавшим от агрессии

Срна и Шахтер помогают украинцам, которые пострадали от войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, что во время войны команда делает то, что умеет лучше всего – играет в футбол, чтобы собрать средства для Украины. Ближайший матч состоится в родном для Срны Сплите с местным Хайдуком 1 мая.

По его словам ошибочным является утверждение о том, что война идет только два месяца.

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"Я продолжаю читать статьи о том, что Россия вторглась в Украину 50 или 60 дней назад, но они появились в Украине в 2014 году, когда мы потеряли свои дома, стадион и наших людей. Мы знаем, что мы должны сделать что-то большее, чтобы помочь", – отметил футбольный менеджер в интервью Reuters.

И добавил, что Шахтер всегда будет командой из украинского Донецка, и россияне никогда этого не изменят.

Срна также отметил героизм украинцев:

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"Я так горжусь всеми украинцами, потому что прожил там 19 лет и скоро вернусь. Они герои".

Дарио Срна

Напомним, что Шахтер проводит благотворительные игры в Европе для сбора средств, как пострадавшим от войны, так и защитникам Украины.

Во время каждой игры проводилась особая акция для привлечения внимания к преступлениям России в Украине. В частности, в Польше на поле вышел парень из Мариуполя, которому удалось забить гол.

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