России для меня не существует. Блохин разнес оккупантов

Легенда украинского футбола Олег Блохин не покинул столицу Украины в самые тяжелые дни военной агрессии Российской Федерации

Россия перестала существовать для Блохина / Фото: Еспресо.TV

Обладатель "Золотого мяча" 1975 года Олег Блохин в начале войны обратился к оккупантам с призывом прекратить обстрелы городов Украины и отозвать войска.

Но голос легендарного футболиста не был услышан. Не отреагировали на его обращение коллеги из РФ по сборной СССР, с которыми он вместе выходил на поле.

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О своем нынешнем отношении к стране-агрессору и будущем украинского футбола Олег Блохин рассказал в интервью каналу Футбол.

"Никогда не собирался никуда уезжать, я здесь родился. То, что произошло, не вписывается ни в какие рамки. Когда надо мной летают снаряды, а буквально за 200 метров сгорает дом, то понимаешь, что в этой жизни что-то происходит неправильно. Я считаю, что агрессию России, которая сейчас происходит в Украине, надо заканчивать. Думаю, что мы победим в этой борьбе. Жизнь поменялась очень серьезно. И не только у меня, а, наверное, у всех людей. Я сказал, что я никуда не уеду и буду здесь. И никогда не покину свой город.

Олег Блохин / Фото: Getty Images

Наверное, россияне для меня существуют. Но Россия как страна – нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни в каких условиях. Думаю, что мы победим, по-другому не может быть. То, что мы возродимся – это сто процентов. А потом возродится и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь, и все будет хорошо, я в это верю. Наша страна никуда не денется, я себе даже такого не представляю", – сказал Олег Блохин.

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Ранее мы сообщали, что дочь Олега Блохина Ирина занимается волонтерской деятельностью и помогает пострадавшим от военной агрессии России. Она съездила на родину своей бабушки и показала последствия геноцида в Бородянке.