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Роналду забыл снять штаны, выходя на поле: забавное видео

19 января, 10:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

В забавную ситуацию попал тезка Криштиану Роналду Тавареш

Забавный случай произошел в матче второго по силе дивизиона Португалии между "Визелой" и "Пенафиелом" (3:1). На 69-й минуте встречи главный тренер гостевой команды решил освежить атаку своей команды и выпустил на поле 23-летнего форварда Роналду Тавареша.

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Нападающий, очевидно, не надеялся появиться на поле, поэтому от неожиданности даже забыл снять тренировочные штаны. Лишнюю экипировку Тавареш заметил уже на поле, что вызвало у него улыбку.

Тем не менее, Роналду в таком виде вступил в игру, а снять "треники" смог во время ближайшей паузы, оставив их за воротами.

Впрочем, для Роналду ситуация завершилась забавным видео, а вот другой футболист из-за своей забывчивости может "попасть" на серьезные деньги. Футболист "МанСити" может лишиться спорткара за 475 тысяч – он забыл его на штрафплощадке. Автомобиль уже должны были продать на аукционе или уничтожить под прессом.

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футболист чемпионат Португалии

Источник: Сегодня|Спорт

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