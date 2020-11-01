Роналду в первом матче после коронавируса забил два издевательских гола "Специи" (видео)

Во дает! В своем первом матче после излечения от коронавируса Криштиану Роналду забил два мяча, поспособствовав выездной победе "Ювентуса" над "Специей" со счетом 4:1.

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До этого Роналду 19 дней находился на самоизоляции, пропустив две игры Серии А и два матча Лиги чемпионов. Без Криштиану "Ювентус" выступал крайне серо, проиграв "Барселоне" (0:2), сыграв вничью с "Кротоне" (1:1) и "Вероной" (1:1) и сумев одолеть лишь киевское "Динамо" (2:0).

Но стоило Криштиану вернуться, как "Ювентус" разгромил "Специю"! Португалец вышел на замену вместо Пауло Дибалы на 56-й минуте матча при счете 1:1. И уже спустя три минуты вывел туринцев вперед – обыграв кипера хозяев, Роналду закатил мяч в пустые ворота. А позже, с пенальти, Криштиану установил окончательный счет – 4:1. И в этом случае нападающий "Ювентуса" снова поиздевался над кипером "Специи", исполнив "паненку" – крайне оскорбительный для вратарей удар подсечкой по центру, среди любителей которого и Артем Милевский.

Смотрите видео двух голов Роналду

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Обзор матча "Специя" – "Ювентус" (1:4)

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"Специя" – "Ювентус" – 1:4

Голы: Побега, 32 – Мората, 14, Роналду, 59, 76 пен, Рабио, 67

Реклама Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Напомним, на карантине Роналду психанул и обрезал свои шикарные волосы, став практически лысым.

Смотрите, как "Ювентус" без Роналду проиграл "Барселоне"

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