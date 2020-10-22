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Роналду сдал еще один тест на коронавирус от УЕФА: он до сих пор болен

22 октября, 15:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Повторный анализ не дает португальскому форварду право сыграть с "Барселоной"

Самый популярный футболист планеты, Криштиану Роналду, остается зараженным коронавирусом. Накануне 35-летний игрок "Ювентуса" сдал еще один тест, и он снова оказался положительным.

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Об этом сегодня днем сообщила португальская газета Correio da Manha.

13 октября стало известно, что Криштиану Роналду заразился коронавирусом перед матчем с "Динамо". С тех пор нападающий пропустил поединок со Швецией в Лиге наций, переехал из Португалии в Италию и надеялся на следующей неделе сыграть с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Но ему вряд ли это удастся, ведь по правилам УЕФА игрок должен быть здоров уже за неделю до выхода на поле.

Однако "Ювентус" собирается обратиться к функционерам с просьбой разрешить лидеру команды сдать еще один тест за двое суток до матча. И, если он окажется отрицательным, допустить Роналду к игре. Ведь последний анализ Криштиану дал низкие показатели: парень уже даже не может никого заразить. Теперь решение предстоит принять чиновникам УЕФА. Если звездного португальца допустят к матчу, он снова сможет противостоять на поле Лионелю Месси.

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Вчера же, чтобы не скучать, Роналду постригся налысо. Вспомним, как Роналду забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии:

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