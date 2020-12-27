Роналду признан лучшим футболистом века. Но кто поверит?

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer Awards. В голосовании на сайте премии португалец набрал 38%, опередив нападающего "Барселоны" Лионеля Месси (24%) и форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха (23%). Четвертым стал экс-полузащитник "Барселоны" Роналдиньо (14%).

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Отметим, что лучшим клубом века назван "Реал", лучшим тренером – наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а лучшим агентом – Жорже Мендеш.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Стоит сказать, что Мендеш является агентом Роналду и вместе с тем основателем премии Globe Soccer Awards, что, безусловно, подрывает доверие к беспристрастности определения лауреатов.

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Что касается 2020 года, то его лучшим футболистом признан нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, тренером – коуч мюнхенцев Ханс-Дитер Флик. Соответственно, командой года также стала "Бавария".

Смотрите, как забивает Роналду

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