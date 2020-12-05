"Роналду попал в серьезную аварию": фанатов футболиста напугало фейковое сообщение

Популярный футбольный Twitter-канал Fotballogue взбудоражил сеть сообщением об аварии нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. "Криштиану Роналду попал в серьезную автомобильную аварию. За его жизнь борются в больнице Турина", – гласило сообщение.

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Позже твит был удален, а администрация канала сообщила, что они подверглись хакерской атаке и попросили прощения у своих подписчиков.

"Прошлой ночью мы стали жертвой взлома. Приносим извинения за фальшивые новости, поступившие на наш аккаунт", – написали в новом сообщении.

Тем не менее, некоторые фанаты Роналду отказались прощать владельцев канала и призывают других пользователей бойкотировать его. Отметим, что на канал подписано 1,2 миллиона подписчиков.

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Смотрите, как Роналду забивал "Динамо":

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