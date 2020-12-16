Роналду не забил пенальти, "Аталанта" с Малиновским сдержала "Ювентус"

В среду проходят еще шесть матчей 12-го тура Серии А. Первыми сегодня на поле в Турине вышли два участника 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте шел онлайн "Ювентус" – "Аталанта". Интересный и упорный поединок завершился боевой ничьей 1:1.

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе гостей и несколько раз неплохо обострял игру, бил и со штрафных, и с ходу. Но на этот раз удача отвернулась от нашего футболиста, да и польский вратарь "Юве" Войцех Щенсны действовал уверенно. А единственный мяч до перерыва забил у хозяев Федерико Кьеза – эффектным ударом со средней дистанции. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Во второй 45-минутке действия коллектива Джана Пьеро Гасперини оживились после выхода на поле Алехандро Гомеса. Как известно, капитан "Аталанты" извинился перед тренером и попал на матч с "Ювентусом". На 57-й минуте аргентинец поборолся у чужой штрафной, помог получить мяч Ремо Фройлеру – и швейцарец красиво сравнял счет мощным ударом под перекладину.

Вскоре "Ювентус" получил шанс снова выйти вперед: на 60-й минуте Кьеза оказался на газоне в штрафной площади, судья назначил пенальти. Однако Криштиану Роналду не сумел переиграть Пьерлуиджи Голлини, ударив слишком просто. Малиновский играл до 72-й минуты, когда уступил место на поле россиянину Алексею Миранчуку. У соперников было еще несколько неплохих возможностей нарушить равновесие, но счет не изменился. Смотрите лучшие моменты второго тайма.

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"Аталанта" набрала 18 очков после 11 матчей и занимает лишь восьмое место. "Ювентус" в 12 турах по шесть раз победил и сыграл вничью. Пока что это позволило команде Андреа Пирло подняться на третью строчку, но конкуренты сыграют позже.

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