Роналду кусает локти – игрок из Кувейта установил новый рекорд в футболе

Рекорд по количеству матчей за сборные пал перед Бадером аль-Мутавой. Накануне он провел 185-й матч за национальную команду и побил достижение Ахмеда Хассана

Бадер Аль-Мутва- новый рекордсмен мирового футбола. Фото: the-afc.com

Игрок сборной Кувейта Бадер аль-Мутава стал рекордсменом мира по матчам за национальные команды. Накануне аль-Мутава провел 185-й матч за свою национальную команду. Историческим стал поединок против Бахрейна в отборе Арабского кубка.

Предыдущий рекорд в 184 матча принадлежал экс-игроку сборной Египта Ахмеду Хассану, он уже завершил карьеру.

А из действующих футболистов угрозу рекорду аль-Мутавы несут Серхио Рамос (180) и Криштиану Роналду (178). Правда, испанец, скорее всего, завершит карьеру в сборной, ведь его не позвали на Евро-220, да и возраст уже поджимает. А португалец намерен еще сыграть на ЧМ-2022.

Напомним, что накануне Роналду сравнялся с Али Даеи по голам за национальные команды. Теперь на счету португальца 109 голов в сборной Португалии. Больше за свою национальную команду не забивал никто.