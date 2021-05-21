Роналду или Ливерпуль – кто останется без Лиги чемпионов: интриги финиша ТОП-чемпионатов

В Испании и Франции определятся чемпионы, а в Италии и Англии развернется борьба за попадание в Лигу чемпионов. Разбираемся, у кого больше шансов на успех

Юрген Клопп и Криштиану Роналду могут пролететь мимо Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

В этот уикенд финишируют ТОП-чемпионаты Европы. В Англии, Италии и Германии уже известны обладатели золотых медалей, но на этом борьба не заканчивается. Разбираемся, какие интриги остаются и за чем следить на выходных.

АНГЛИЯ

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Решающие матчи 23 мая:

18:00 Лестер – Тоттенхэм

18:00 Ливерпуль – Кристал Пэлас

18:00 Астон Вилла – Челси

Главная интрига последнего тура Премьер-лиги: кому достанутся две оставшиеся путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Борьба развернулась между тремя клубами – Челси, Ливерпулем и Лестером.

Самая худшая ситуация у "лис" – они на очко отстают от Челси и по дополнительным показателям проигрывают Ливерпулю, поэтому от них, по большому счету, ничего не зависит. Даже победа не гарантирует команде выход в Лигу чемпионов, если в параллельных матчах лондонцы и мерсисайдцы добудут по три очка.

К тому же Челси и Ливерпуль сыграют с немотивированными соперниками, а у Лестера в оппонентах будет Тоттенхэм, ведущий борьбу за Лигу Европы.

ИСПАНИЯ

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Решающие матчи 22 мая:

19:00 Реал – Вильярреал

19:00 Вальядолид – Атлетико

В последнем туре определится обладатель золотых медалей. На чемпионство претендуют Атлетико и Реал. "Матрасников" в последнем туре устроит победа или любой другой результат, если "сливочные" потеряют очки. В случае равенства очков преимущество будет у Реала за счет лучшей разницы в очных матчах.

Тем не менее, в последнем туре их ждет непростое испытание. Реал дома примет финалиста лиги Европы Вильярреал, который к тому же ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон. А в соперниках Атлетико будет Вальядолид, пытающийся спастись от вылета.

ИТАЛИЯ

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Решающие матчи 23 мая:

21:45 Аталанта – Милан

21:45 Болонья – Ювентус

21:45 Наполи – Верона

После девяти подряд титулов в Серии А в этом сезоне Ювентус рискует остаться без Лиги чемпионов. Конкуренцию за попадание в групповой этап им составят Наполи и Милан, Аталанта уже ниже четвертой строчки не опустится.

Что нас ждет в последнем туре? Ювентусу необходимо обязательно побеждать, ведь при равенстве очков положение команд определяется по результатам очных матчей, а здесь Юве проигрывает и Наполи, и Милану, а миланисты, в свою очередь, опережают неаполитанцев.

Но даже в случае победы от них ничего не зависит, если Милан и Наполи выиграют свои матчи. Если же Ювентус выиграет, а Милан и Наполи синхронно сыграют вничью или проиграют, то мимо Лиги чемпионов пролетит неаполитанский клуб.

ФРАНЦИЯ

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Решающие матч 23 мая:

22:00 Анже – Лилль

22:00 Брест – ПСЖ

22:00 Ланс – Монако

22:00 Лион – Ницца

За тур до финиша чемпионата Франции на золотые медали претендуют сразу три клуба, а при самом фантастическом раскладе Пари Сен-Жермен и вовсе может пролететь мимо Лиги чемпионов. А теперь обо всем по порядку.

Лилль опережает ПСЖ на один балл и победа над Анже сделает команду чемпионом. В случае поражения и победы парижан в параллельном матче на первое место выйдет Неймар и компания за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Если же Лилль проиграет, но в параллельном матче проиграет и ПСЖ, а Монако одержит победу, на первый план снова выйдет разница мячей. На данный момент Лилль опережает Монако на 6 голов и в случае сохранения этого преимущества все равно останется на первом месте, а на вторую строчку выйдет Монако. ПСЖ при таком раскладе будет стартовать в Лиге чемпионов с квалификации.

Поражение Лилля и ничья ПСЖ гарантирует парижанам золотые медали – опять-таки за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Борьба за третью строчку и место в квалифае ЛЧ развернется между Монако и Лионом. У Лиона лучшая разница мячей, поэтому при равенстве очков у них будет преимущество.

Ну а самым фантастическим вариантом является победы Лилля, Монако и Лиона и поражение ПСЖ, да еще при этом растерять преимущество в +17 голов перед Лионом. Тогда парижане останутся без Лиги чемпионов, но вы в это верите?