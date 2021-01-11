Роналду добрался до мирового рекорда! Никто не забивал так много в течение 15 лет

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил свой 759-й гол в карьере в матче 17-го тура Серии А с "Сассуоло" (3:1). Таким образом форвард туринцев повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах. Ранее Роналду превзошел рекорд короля футбола Пеле по количеству голов.

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Теперь по забитым голам в официальных встречах Криштиану догнал чешского форварда Йозефа Бицана – сообщает Squawka. В период с 1931 по 1955 год Бицан забил 759 мячей.

Также португальский форвард достиг отметки в 15 голов в текущем сезоне Серии А. Как сообщает Opta, 35-летний Роналду является единственным игроком из топ-5 европейских чемпионатов, кто забил не менее 15 голов в каждом из последних 15 сезонов. И первым футболистом туринцев с сезона-2005/06, кто достиг отметки в 15 мячей за 17 туров.

Напомним, что в матче против "Сассуоло" счет в начале второго тайма открыл Данило, но уже через восемь минут Грегоре Дефрель восстановил равновесие. Победный мяч "Ювентус" забил на 82-й минуте, когда вышедший на замену Аарон Рэмси замкнул фланговую передачу. А точку в матче уже в компенсированное время поставил Криштиану.

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Для "Ювентуса" эта победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Команда Андреа Пирло набрала 33 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. До лидера "Милана" – 7 баллов. "Сассуоло" с 29 очками занимает седьмое место.

Смотрите, как "Ювентус" переиграл "Милан"

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