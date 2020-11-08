Роман Яремчук снова забил в Бельгии и спас "Гент" от поражения "Андерлехту" (видео)

Основной нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук вновь начал напоминать себя лучших времен. 24-летний футболист после некоторого затишья и конфликта с руководством клуба взялся забивать мячи. Сегодня он спас команду от поражения на 89-й минуте матча с "Андерлехтом" – 1:1. Неделю назад после хет-трика Яремчука партнеры по "Генту" забрали для него у судьи мяч.
В стартовом составе "Гента" вышел лишь один наш соотечественник – Роман Яремчук. Защитник Игорь Пластун не попал в заявку на матч, а хавбек Роман Безус появился во втором тайме. У гостей из Брюсселя бывший защитник "Зари" Богдан Михайличенко не играл.
Интересно, что в каждом из таймов мяч забивали на 44-й минуте. В первом столичная команда открыла счет, а во втором Яремчук красивым ударом головой завершил усилия партнеров в контратаке.
Правда, "Гент" по-прежнему остается на 12-м месте, набрав в 12 матчах 13 очков.
Лидирует в чемпионате "Брюгге" Эдуарда Соболя. Сегодня наш защитник отыграл весь победный матч на выезде против "Остенде" (3:1).
Читайте о том, что Яремчук вошел в ТОП-5 бомбардиров "Гента" за 40 лет.
Вспомним, как ранее Роман забивал в чемпионате Бельгии:
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