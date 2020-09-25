"Рома" – "Ювентус": прогноз Александра Шовковского

"Рома" и "Ювентус" по-разному начали чемпионат. "Юве" в дебютном матче Андреа Пирло легко разобрался с "Сампдорией" – 3:0. "Рома" сыграла в нулевую ничью с "Вероной" 0:0, но осталась без очков. Какой игры теперь ждать от команд, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

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60% владения мячом не хватило "Роме", чтобы победить "Верону" в первом туре. Самый опасный момент создал левый защитник Леонардо Спинаццола – издали пробил в перекладину. Группа атаки не справилась с защитой соперника, а у "Вероны" шансов забить было больше – мяч попал в перекладину дважды.

У "Ромы" новое руководство – клуб приобрел американский миллиардер Ден Фридкин. Нового тренера приглашать не стали – Паулу Фонсеке пока доверяют. Но у команды нет усиления, а к тому же нет и игры – против "Вероны" "Рома", несмотря на преимущество в контроле мяча, совсем не впечатлила.

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Но ничья – не самое худшее, что могло произойти. Оказывается, "Рома" вообще проиграла. Полузащитник Амаду Диавара был внесен в заявку как игрок из списка Under 22, а ему летом исполнилось 23 года. Из-за невнимательности представителей клуба "Рома" получила техническое поражение 0:3. Апелляция, конечно, будет, но шансы на то, что римлянам вернут одно очко, минимальны.

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Андреа Пирло отработал первый матч во главе "Ювентуса" – получилось замечательно. У "Сампдории" не было шансов, а "Юве" понравился – действовали быстро и агрессивно, много атаковали, не позволили сопернику создать почти ничего у своих ворот. Конечно, еще рано говорить о "Ювентусе" Пирло, но никаких проблем в дебютной игре молодого тренера у команды не возникло.

Деян Кулусевски забил в первом матче за "Ювентус". Очень понравились Уэстон МакКенна, который пришел из "Шальке", и Аарон Рэмзи – валлиец создал шесть моментов для партнеров. На левом фланге вышел Джанлука Фработта из молодежной команды и тоже не потерялся. Ну и Криштиану Роналду в очередной раз забил – все сложилось идеально.

Но надо заметить, что "Сампдория" игру провалила – интересно будет посмотреть на "Юве" против более солидного соперника. Впрочем, является ли таким сейчас "Рома"?

"Рома" – "Ювентус". Прогноз

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В первом туре "Ювентус" произвел гораздо более приятное впечатление, чем растерянная "Рома". Вряд ли римляне смогут в матче с чемпионом продемонстрировать то, чего не удалось сделать из "Вероной", поэтому "Юве" может рассчитывать на три очка.

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