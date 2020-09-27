"Рома" – "Ювентус": где смотреть центральный матч чемпионата Италии

Список трансляций поединка второго тура Серии А в Риме - на ТВ и в интернете

В воскресенье, 27 сентября, на "Стадио Олимпико" в Риме состоится центральный поединок второго тура чемпионата Италии "Рома" – "Ювентус". Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека – против Криштиану Роналду. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча "Рома" – "Ювентус" с видео голов и лучших моментов доступен на нашем сайте.

"РОМА" – "ЮВЕНТУС": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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На украинском телевидении матч "Рома" – Ювентус" покажет канал "Футбол 2". Старт прямой трансляции в 21:40, а повтор можно посмотреть завтра в 10:00 на этой же "кнопке". В интернете просмотр поединка доступен на платформе OLL.TV.

"РОМА" – "ЮВЕНТУС": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость команд, которые встретятся в Риме, аналитики оценивают в 1 миллиард 23 миллиона евро. При этом кадровая обойма "Ювентуса", согласно оценкам Transfermarkt, вдвое дороже, чем у "Ромы" – 683 млн евро против 340 млн евро.

"РОМА" – "ЮВЕНТУС": ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям из Турина, коэффициент на их успех – около 2.20. На подопечных Фонсеки можно поставить за 3.30, на ничью – за 3.65. Во встрече ожидают 2-3 гола, а самые вероятные счета матча "Рома" – "Ювентус" – 1:1 (коэффициент – 7.50) и 1:2 (8.80).

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У "Ювентуса" должен бы забить Роналду (1.92), а у хозяев больше шансов у боснийского форварда Эдина Джеко (2.90). Можно поставить и на гол бывшего полузащитника "Шахтера", а ныне игрока "Ромы" Генриха Мхитаряна (4.25).

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