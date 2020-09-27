"Рома" – "Ювентус": прогноз на центральный матч тура в Серии А

Сегодня в центральном матче второго тура итальянской Серии А "Рома" на Олимпийском стадионе в Риме принимает чемпионов – "Ювентус". Поединок начнется в 21:45, а в ожидании матча предлагаем анонс и прогноз на игру от комментатора футбола Кирилла Круторогова. Смотреть онлайн "Рома" – "Ювентус" можно на нашем сайте.

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Римляне начали сезон с нулевой ничьей против "Вероны", но по факту получили техническое поражение за неправильное включение в заявку Амаду Диавара. А все потому, что он проходил по списку молодежной команды, как и в прошлом сезоне, но ему уже исполнилось 23 года, что не позволяло ему находиться в этом ростере. Виновником этого фэйла стал генеральный секретарь клуба Панталео Лонго, который сразу же подал прошение об отставке. Интересно, что вскоре он может занять аналогичную должность в "Вероне", что добавляет перца этой истории.

В матче против "Ювентуса", который "Рома" в гостях обыграла в конце предыдущего сезона (3:1), "волкам" не помогут Перотти, Пасторе и Дзаньоло, выбывший до весны. До сих пор не определена судьба капитана римлян Эдина Джеко, который мог перейти в "Ювентус", из-за чего, в частности, весь предыдущий матч провел в запасе, а команде пришлось обойтись без номинального центрфорварда. Однако туринцы накануне подписали Морату, что нивелирует вероятность перехода боснийца.

В первом туре у руля "бьянконери" дебютировал легендарный Андреа Пирло. Играл с измененной тактикой, задействовав трех центральных защитников, положился на новичков Кулусевски и Маккени, а также задействовал в основе 21-летнего Джанлуку Фработту. Все выглядели неплохо, но пока что команда Пирло – загадка, как и ее потенциальная сила.

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Учитывая нюансы обеих команд в атаке, думаю, высокой результативности ждать не стоит, поэтому – тотал "меньше 2,5 голов". Предполагаю, что "Рома" упрется и не проиграет.

"Рома" – "Ювентус"

Серия А, 27 сентября, воскресенье, 21:40, Футбол 2 и OLL.TV

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