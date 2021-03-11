Українська
$ 27,7
32,93

"Рома" – "Шахтер": онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

Четверг, 11 марта
Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Рома

22:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня в Лиге Европы проходят матчи второго раунда плей-офф. Среди участников – и два украинских клуба. Узнавайте расписание, трансляции и результаты 1/8 Лиги Европы. "Шахтер" в Италии в 22:00 сыграет против "Ромы" хорошего известного у нас тренера Паулу Фонсеки. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фотографиями и видео самых интересных моментов.

"Рома" – "Шахтер"

Реклама

Форма соперников. Украинская команда в последние недели не блещет результатами. После победы над скромным "Маккаби" подопечные Луиша Каштру проиграли "Заре", вылетели из Кубка страны страны от "Агробизнеса" и едва одолели в скандальном поединке "Олимпик". К проблемам нашего чемпиона добавилось отсутствие из-за травмы капитана Тараса Степаненко – профи в отборе мяча.

Тарас Степаненко в матче "Маккаби" Т-А – "Шахтер"

Тарас Степаненко в матче "Маккаби" Т-А – "Шахтер" / Фото: Reuters

"Рома" после февральского поражения "Милану" на "Стадио Олимпико" добыла победы с минимальной разницей над "Фиорентиной" и "Дженоа". "Волки" пока что держатся в зоне Лиги чемпионов – на четвертом месте, хотя опережают "Аталанту" всего на одно очко, "Наполи" – на три.

Рефери. Следить за событиями на поле будет португалец Артур Диаш. Ранее "Динамо" и "Шахтеру" назначили особенных судей в Лиге Европы.

Прогнозы. Букмекерские конторы отдают преимущество и в первой встрече, и по сумме двух матчей отдают "Роме". Коэффициент на выход итальянского клуба в 1/4 финала – 1.50, на победу сегодня – 1.62. Соответственно шансы на успех "Шахтера" оценивают в 2.75 и 5.60. На ничью можно поставить за 4.30.

В четверг ожидают не более трех голов, а самые популярные счета – 1:0 (коэф. – 8.00), 1:1 и 2:0 (коэф. – 8.10).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется в 21:55, а перед этим своими мыслями в студии поделятся эксперты. Также игру можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Читайте также: интервью с супругой тренера "Ромы".

Вспомним, как "горняки" обыграли израильский "Маккаби":

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол онлайн трансляция Лига Европы Шахтер Донецк где смотреть Рома Италия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять