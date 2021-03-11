"Рома" – "Шахтер": онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в Лиге Европы проходят матчи второго раунда плей-офф. Среди участников – и два украинских клуба. Узнавайте расписание, трансляции и результаты 1/8 Лиги Европы. "Шахтер" в Италии в 22:00 сыграет против "Ромы" хорошего известного у нас тренера Паулу Фонсеки. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фотографиями и видео самых интересных моментов.

"Рома" – "Шахтер"

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Форма соперников. Украинская команда в последние недели не блещет результатами. После победы над скромным "Маккаби" подопечные Луиша Каштру проиграли "Заре", вылетели из Кубка страны страны от "Агробизнеса" и едва одолели в скандальном поединке "Олимпик". К проблемам нашего чемпиона добавилось отсутствие из-за травмы капитана Тараса Степаненко – профи в отборе мяча.

Тарас Степаненко в матче "Маккаби" Т-А – "Шахтер" / Фото: Reuters

"Рома" после февральского поражения "Милану" на "Стадио Олимпико" добыла победы с минимальной разницей над "Фиорентиной" и "Дженоа". "Волки" пока что держатся в зоне Лиги чемпионов – на четвертом месте, хотя опережают "Аталанту" всего на одно очко, "Наполи" – на три.

Рефери. Следить за событиями на поле будет португалец Артур Диаш. Ранее "Динамо" и "Шахтеру" назначили особенных судей в Лиге Европы.

Прогнозы. Букмекерские конторы отдают преимущество и в первой встрече, и по сумме двух матчей отдают "Роме". Коэффициент на выход итальянского клуба в 1/4 финала – 1.50, на победу сегодня – 1.62. Соответственно шансы на успех "Шахтера" оценивают в 2.75 и 5.60. На ничью можно поставить за 4.30.

В четверг ожидают не более трех голов, а самые популярные счета – 1:0 (коэф. – 8.00), 1:1 и 2:0 (коэф. – 8.10).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется в 21:55, а перед этим своими мыслями в студии поделятся эксперты. Также игру можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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