Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Рома" – "Шахтер": где смотреть первый матч 1/8 финала Лиги Европы

11 марта, 14:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча в столице Италии начнется в 22:00 по киевскому времени

Сегодня гранды украинского футбола проведут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. На нашем сайте начался онлайн "Рома" – "Шахтер". Старые знакомые сыграют на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток португальца Артура Диаша прозвучит в 22:00.

Реклама

На украинском ТВ встречу в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Непосредственно трансляция с арены начнется в 21:55, а в 21:00 на той же "кнопке" выйдет программа "Путь к Гданьску", где свое мнение будут высказывать эксперты и журналисты.

Вашему вниманию – расписание, трансляции и результаты 1/8 Лиги Европы.

В повторе поединок покажут в пятницу в 4:00 и в 11:20 на канале "Футбол 1", а в 18:30 – на "Футбол 2". Еще игру можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV. Также стрим матча "Рома" – "Шахтер" пройдет на канале Спорт Сегодня в YouTube.

Интересно, что по личным встречам преимущество – у украинской команды. "Горняки" брали верх четыре раза, в том числе в плей-офф Лиги чемпионов, а итальянцы – дважды. Причем "волки" побеждали только на своем поле.

Реклама

Читайте также интервью с супругой тренера "Ромы" – украинкой Катериной.

Смотрите, как римляне обыграли "Дженоа" в воскресенье:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига Европы Шахтер Донецк где смотреть Рома Италия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять