Рома – Фейеноорд: во сколько и где смотреть финал Лиги конференций

В среду, 25 мая, на стадионе "Арена Комбетаре" в Тиране состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором встретятся Рома и Фейеноорд.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть финал Лиги конференций Рома – Фейеноорд.

Увидеть финал Лиги Европы можно в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Рома стартовала в турнире с последнего квалификационного раунда, в котором победила Трабзонспор по сумме двух матчей (5:1).

В групповом турнире подопечные Моуринью сражались с Буде-Глимт, Зарей и ЦСКА София. Несмотря на эпическое фиаско от Буде-Глимт (1:6) "желто-красные" заняли первое место в группе.

На пути в финал Рома выбила с турнира Витесс, Буде-Глимт и Лестер.

