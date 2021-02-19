Роковая женщина динамовца, забившего гол-красавец в ворота "Брюгге"

Если Виталий Буяльский накануне отличился голом-красавцем в матче "Динамо" – "Брюгге" 1:1, то его супруга Алина порадовала своих поклонников в соцсетях снимками в новом имидже.
Виталий отправил мяч в сетку ворот бельгийской команды, не обошлось без "сеточки" и на новых снимках его жены.
"Роковая женщина", – так называет саму себя на этих фото возлюбленная полузащитника "Динамо"
"В таком стиле фоткалась первый раз, необычно", – добавила в Instagram Алина Буяльская, представшая в соблазнительной тунике и гламурных босоножках в камнях
Напомним, недавно жена динамовца Буяльского без мужа лихо отметила день рождения. Пока Виталий тренировался, его половинка зажигала со своей подругой под "Руки Вверх".
Также супруга Буяльского призналась, что хочет второго ребенка.
Смотрите, как Буяльский забил в ворота "Брюгге"
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