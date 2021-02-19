Роковая женщина динамовца, забившего гол-красавец в ворота "Брюгге"

Алина Буяльская – в гламурном и соблазнительном имидже

Если Виталий Буяльский накануне отличился голом-красавцем в матче "Динамо" – "Брюгге" 1:1, то его супруга Алина порадовала своих поклонников в соцсетях снимками в новом имидже.

Реклама

Виталий отправил мяч в сетку ворот бельгийской команды, не обошлось без "сеточки" и на новых снимках его жены.

"Роковая женщина", – так называет саму себя на этих фото возлюбленная полузащитника "Динамо"

"В таком стиле фоткалась первый раз, необычно", – добавила в Instagram Алина Буяльская, представшая в соблазнительной тунике и гламурных босоножках в камнях

Реклама

Напомним, недавно жена динамовца Буяльского без мужа лихо отметила день рождения. Пока Виталий тренировался, его половинка зажигала со своей подругой под "Руки Вверх".

Алина Буяльская и ее подруга Эля Асадова Видео: Instagram

Также супруга Буяльского призналась, что хочет второго ребенка.

Смотрите, как Буяльский забил в ворота "Брюгге"

Реклама

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама