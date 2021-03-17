Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Родился в Москве, а легендой стал во Львове: ушел из жизни бывший игрок "Шахтера" и "Карпат"

17 марта, 16:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Незадолго до этого Борис Рассихин потерял жену и сына

16 марта на 84-м году ушел из жизни бывший футболист львовских "Карпат" и донецкого "Шахтера" Борис Рассихин. Будущий футболист родился в Москве. В 1956 году его заметили селекционеры "Шахтера" и пригласили в Донецк, где он провел 6 лет и сыграл более 70 матчей.

Реклама

Но настоящей легендой он стал во Львове. Рассихин в 1963 – 1964 годах провел за "Карпаты" 55 игр (5 голов). В 70-х годах работал помощником Эрнеста Юста в тренерском штабе, а в 1989 году приложил немало усилий для возрождения команды, став главным тренером "Карпат", сообщает официальный сайт львовского клуба.

За сравнительно короткое время Борис Андреевич пережил тяжелые утраты – смерти сначала жены, а недавно и сына.

В тренде
Цирк для Лукашенко: соперник трижды падал, чтобы не обогнать президента Беларуси

Ранее мы писали, что ушел из жизни воспитанник "Шахтера" Ростислав Багдасаров: у него были проблемы с сердцем. Также он защищал цвета "Стали" и "Колоса".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

умер футболист Шахтер Донецк Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол
Голая модель,
Голая модель, "желавшая отдаться Роналду", опубликовала фото на грани фолаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять