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Ринат Ахметов: "В новом году мы не свернем со своего пути. Мы хотим завоевывать титулы и трофеи"

31 декабря, 09:30

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов подвел итоги минувшего года и поздравил болельщиков с наступающим 2021-м

Президент ФК "Шахтера" Ринат Ахметов

Президент ФК "Шахтера" Ринат Ахметов

В 2020 году "Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины и дошел до полуфинала Лиги Европы. Осенью команда сотворила сенсацию в Лиге чемпионов, дважды обыграв самый титулованный клуб турнира "Реал". Президент "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итоги года и поздравил с наступающим 2021-м.

Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

Уходящий 2020 год стал непростым испытанием для каждого из нас. Мир столкнулcя с невиданными трудностями и новыми вызовами. В такой ситуации мы не могли оставаться в стороне и бросили все силы на помощь людям, на помощь нашей стране. Оборудование и медикаменты, средства защиты для врачей и тесты – все это помогало спасать жизни. Но даже в самые сложные времена важна не только материальная, но и моральная поддержка. Нам всем были нужны яркие эмоции, которые дарит футбол.

И "Шахтер" сделал все, чтобы в этом году как можно чаще радовать своих болельщиков красивой игрой и хорошими результатами. Мы снова стали чемпионами Украины – в четвертый раз подряд и с рекордным отрывом. Команда великолепно выступила на европейской арене: преодолела большой путь и дошла до полуфинала Лиги Европы, а осенью очень достойно выступила в сильнейшей группе Лиги чемпионов, дважды обыграв мадридский "Реал" и оставив позади "Интер".

Я благодарю каждого игрока, мистера Каштру, весь тренерский штаб и каждого сотрудника клуба за характер и стойкость. Несмотря на все трудности, вы проявили себя настоящими профессионалами и внесли огромный вклад в успехи клуба.

Отдельно отмечу тот прогресс, которого добились наши молодые футболисты. Они выходили на поле в сложнейших и ответственных матчах, показывали отличную, а самое главное, уверенную игру с лучшими командами Европы. Я верю, что за этими ребятами наше будущее – будущее "Шахтера" и всего украинского футбола.

Но все же есть то, чего очень не хватало в 2020 году – это заполненные трибуны стадионов. Командам очень тяжело играть без болельщиков, а болельщикам очень тяжело без большого футбола. Мы все прочувствовали это на себе. И сегодня мы все надеемся только на одно – что в следующем году зрители вернутся на стадионы, наполнят футбол своей энергией, и арены вновь обретут свое сердце и свою душу. А наша команда, наши молодые игроки, среди которых немало воспитанников клубной Академии, будут играть с мечтой выйти на переполненную "Донбасс Арену" в родном Донецке и подарить нашим преданным болельщикам долгожданный праздник большого футбола! Мы живем этой мечтой, мы играем и побеждаем ради нее.

В новом году мы не свернем со своего пути и попытаемся сделать все, чтобы "Шахтер" стал еще сильнее. Мы, как и прежде, хотим выигрывать, мы хотим быть успешными на европейской арене, мы хотим завоевывать титулы и трофеи. И мы хотим делить радость этих побед с Вами – нашими преданными болельщиками.

Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, прекрасного праздничного настроения, счастья, добра и благополучия. Пусть 2021 год принесет в каждый дом мир и достаток!

С Новым годом!

С глубоким уважением,
президент ФК "Шахтер"
Ринат Ахметов

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Шахтер Донецк Ринат Ахметов

Источник: Сегодня|Спорт

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