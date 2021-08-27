Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций

Жеребьевка Лиги конференций прошла в Стамбуле / Фото: Reuters
27 августа в Стамбуле прошла жеребьевка Лиги конференций.
Результаты жеребьевки Лиги конференций:
Группа А
- ЛАСК
- Маккаби Т-А
- Алашкерт
- ХИК
Группа В
- Гент
- Партизан
- Флора
- Анортосис
Группа С
- Рома
- Заря
- ЦСКА София
- Буде-Глимт
Группа D
- АЗ
- ЧФР Клуж
- Яблонец
- Раннерс
Группа E
- Славия Прага
- Фейенорд
- Унион
- Маккаби Хайфа
Группа F
- Копенгаген
- ПАОК
- Слован Братислава
- Линкольн
Группа G
- Тоттенхем
- Ренн
- Витесс
- Мура
Группа H
- Базель
- Карабах
- Кайрат
- Омония
Матчи группового этапа пройдут в следующие даты:
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Финал Лиги конференций Европы состоится 25 мая 2022 года на стадионе Эйр Албания в Тиране, Албания.