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Рекордсмен сборной Украины в Эмиратах пересел на лошадь

28 января, 18:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Анатолий Тимощук поехал в Дубай на сборы

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук показал, как проводит свободное время в Объединенных Арабских Эмиратах. Экс-игрок, а ныне тренер, катается на лошади.

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Анатолий Тимощук отыграл в сборной Украины с 2000 по 2016 год. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке "желто-синих" – 144. В Украине поиграл за "Волынь" и "Шахтер", также выступал за "Зенит", "Баварию" и "Кайрат". Сейчас живет в Санкт-Петербурге, где работает в тренерском штабе "Зенита".

В ОАЭ Тимощук был вместе с "Зенитом" на сборах.

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Ранее бывшая жена Тимощука рассказала о судебном процессе: "Он пытается использовать детей против меня". Надежда Навроцкая отметила, что ее бывший супруг придумывает феерические шоу, чтобы затянуть судебное дело.

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футболист Анатолий Тимощук
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