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Рекорд Шевченко в "Милане" пал! Кто посмел отобрать "корону" у Шевы

22 марта, 18:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

39-летний швед удивляет феноменальной результативностью

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович установил новое достижение в итальянском клубе и побил рекорд нашего Андрея Шевченко. Шведский форвард отличился забитым мячом во вчерашнем матче Серии А против "Фиорентины" (3:2).

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Этот гол стал для Ибрагимовича 15-м в первых 15 матчах сезона в чемпионате Италии. Феноменальная результативность 39-летнего нападающего позволила ему побить рекорд нынешнего главного тренера сборной Украины в сезоне 2003-2004 годов, когда Шева наколотил 14 мячей в первых 15 матчах Серии А.

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Кстати, накануне Шевченко объяснил, почему игнорит лучшего игрока чемпионата Украины. Оказывается, Буяльский не вписывается в схему главного тренера сборной.

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Милан Италия Андрей Шевченко чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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