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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Спортинг --
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25 сентября 00:00
Колос --
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25 сентября 00:00
Десна --
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25 сентября 00:00
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Реброва признали! Первая награда украинца в Эмиратах

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
15 сентября, 14:47
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Несостоявшийся наставник сборной Украины признан лучшим тренером августа в чемпионате ОАЭ
Сергея Реброва не отпустили в сборную Украины
Сергея Реброва не отпустили в сборную Украины / Фото: ФК "Ференцварош"

Коуч Аль-Айна Сергей Ребров назван лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе по результатам голосования на сайте соревнований.

В борьбе за эту награду бывший наставник Динамо и Ференцвароша обошел двух местных специалистов – бывшего рулевого сборной ОАЭ Махди Али, возглавляющего сейчас команду Шабаб Аль-Ахли, и Абдулазиза Аль-Анбери из клуба Аль-Шарджи.

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Отметим, что команда Сергея Реброва добыла три победы в стартовых трех турах чемпионата ОАЭ с общим счетом 6:1 и с 9 очками лидирует в турнирной таблице первенства.

Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.

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Ребров удачно начал работу с Аль-Айном
Ребров удачно начал работу с Аль-Айном / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, под руководством которого "сине-желтые" сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1).

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Ворскла
7
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Заря
7
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11
8
Верес
7
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11
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Рух
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8
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7
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6
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6
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Колос
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