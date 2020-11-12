Ребров: "Шеве было проще завоевать "Золотой мяч", чем Левандовскому"

"Левандовскому не повезло играть в эпоху Месси и Роналду. Шевченко в этом плане было легче", - говорит Ребров

Сергей Ребров сравнил своего бывшего партнера по "Динамо" и сборной Украины Андрея Шевченко, обладателя "Золотого мяча"-2004, с польским форвардом "Баварии" Робертом Левандовским, которого многие эксперты называют лучшим футболистом 2020 года.

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"Разное время, разные игроки, разные клубы. Шевченко добился больших успехов в Лиге чемпионов как футболист "Динамо" и "Милана", Роберт делает то же самое в клубах Германии. В плане завоевания "Золотого мяча" Шевченко было легче, чем Левандовскому, ведь Андрей не играл в эпоху Роналду и Месси. Эти двое настолько крепко застолбили за собой "Золотой мяч", что трудно представить с этой наградой кого-то другого. Во времена Шевченко ни один игрок или дуэт не доминировал настолько сильно", – заявил Ребров, ныне тренер "Ференцвароша", польскому изданию Sportowefakty

Левандовский и Шевченко. Фото Reuters/AFP

Отметим, что Роберта Левандовского считали главным претенедентом на награду лучшему футболисту мира в 2020 году. Однако издание France Football решило впервые в истории не вручать "Золотой мяч", заявив, что для этого "нет справедливых условий из-за коронавируса".

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Напомним, накануне сборная Украины, руководимая Шевой, проиграла Польше 0:2. Левандовский на поле в этом товарищеском матче не вышел – тренер поляков дал ему отдохнуть.

Обзор матча Польша – Украина (2:0)

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