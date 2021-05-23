Ребенок погиб во время празднования чемпионства Атлетико в Мадриде

После победы команды Диего Симеоне в Примере ее болельщики съехались в центр столицы Испании и громко отмечали титул, но для 14-летнего фаната все закончилось смертью на парковке

Фанаты Атлетико праздновали в Мадриде / Фото: Reuters

Празднование 11-го чемпионства Атлетико в Мадриде завершилось трагедией. 14-летний болельщик испанского клуба, который вчера выиграл титул Ла Лиги, умер на парковке.

Читайте также: Барселона отпустила Месси

Инцидент произошел в субботу поздно вечером в центре Мадрида на площади Санта-Аны. Подросток ехал в фургоне, но неосмотрительно высунулся из окна и на въезде в паркинг ударился головой о стену – сообщает Reuters cо ссылкой на El Pais.



Фото Reuters

Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать тинейджера, который перенес остановку сердца, но не сумели спасти ребенка. При этом, по данным источника, до инцидента из салона высовывались еще несколько молодых людей, а до въезда в паркинг водитель фургона сбил ряд ограждений.

Официальный Twitter Атлетико также подтвердил смерть парня и выразил соболезнование его семье.

Атлетико стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории. Последний раз "матрасники" брали титул в 2014 году. А вот мадридский Реал, который стал вторым в чемпионате, завершил сезон без трофеев. И это может стать причиной отставки французского тренера Зинедина Зидана. А ранее мы писали, что Реал с марта договаривался с итальянцем.

Как в Мадриде отмечали чемпионство