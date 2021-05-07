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Реал готов избавиться от Азара за смешные деньги: ценник упал в два раза

7 мая, 18:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бельгийский полузащитник не оправдал надежд руководства Реала и покинет команду летом. Испанский клуб готов существенно снизить сумму отступных за Азара

Эден Азар

Эден Азар / Фото: Getty Images

Как мы уже писали, мадридский Реал намерен продать Эдена Азара в ближайшее трансферное окно и готов существенно снизить цену на бельгийца.

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Испанское издание ABC утверждает, что Реал готов расстаться с футболистом всего за 50 миллионов евро – эта сумма в два раза меньше, чем испанцы заплатили за Эдена Челси в 2019 году.

Вложения в Азара не оправдали надежд руководства клуба. Звездный бельгиец большую часть времени лечился, нежели играл. За время в Испании он 10 раз выбывал из строя из-за различных травм.

За три года Азар забил всего четыре мяча и сделал 7 ассистов во всех турнирах. Не такой отдачи ждали в клубе, когда выкладывали за футболиста 115 миллионов евро.

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Кстати, мы уже писали, что после поражения от Челси в трансляцию попали кадры, как Азар шутит и смеется. Болельщиков Реала это привело в ярость.

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Смотрите, как Реал с Азаром проиграл полуфинал Лиги чемпионов:

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