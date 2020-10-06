"Реал" бесплатно отдал Зидана коммунистам, испортившим жизнь украинцу

Вратарь Лука Зидан, сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, продолжит карьеру в другой команде из столицы Испании "Райо Вальекано". Таким образом, в "Королевском клубе" официально признали, что Зидан-младший проиграл украинцу Андрею Лунину борьбу за статус второго кипера "сливочных".
"Реал" отдал Луку Зидана в "Райо Вальекано" совершенно бесплатно. На правах свободного агента 22-летний вратарь подписал контракт с "пчелами" до лета 2022 года.
Об этом сообщает официальный сайт "Райо Вальекано".
Отметим, что у Зинедина Зидана четыре сына, и все – футболисты. При этом недавно Лука Зидан познакомил отца с новой девушкой, которую присмотрел у бывшего партнера по "Реалу".
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Напомним, что новая команда Луки Зидана "Райо Вальекано" стала скандально известной в Украине в 2017 году, когда туда на правах аренды из "Бетиса" перешел Роман Зозуля. Из-за конфликта с фанатами "Райо" – сторонниками коммунистических идей, обвинивших Зозулю в фашизме – Роман был вынужден покинуть этот клуб, не сыграв за него ни одного матча.
Смотрите, как "Райо Вальекано" играл с "Реалом"
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