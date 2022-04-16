Миф оказался фейком: что нам 80 лет рассказывали о матче смерти

30 лет немецкие следователи собирали данные, чтобы доказать очевидный факт – украинских футболистов не расстреляли после победы над солдатами Рейха

Ныне стадион, где проходил матч, носит название в честь киевской команды / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина переживает вторую жесточайшую войну за последние сто лет. В такие моменты спорт всегда был отличной пропагандой.

Ныне наши ведущие футбольные команды устроили турне по Европе. Они рассказывают миру о геноциде украинского народа, собирают деньги для пострадавших.

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Во время Второй мировой нашим футболистам приходилось играть дома, но против фашистов.

Это и стало основой мифа о матче смерти, который так любили в Советском Союзе. Но мы развенчаем этот миф.

Билеты по пять карбованцев

В оккупированном немцами Киеве осталось много футболистов, ранее поигравших за Динамо и другие клубы страны.

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Потихоньку их собирал на хлебозаводе большой любитель футбола Йозеф Кордич, работавший там директором.

И уже в мае 1942 года пошло прошение в городскую управу: "Киевский хлебозавод № 1 просит зарегистрировать добровольную футбольную команду завода".

Немцы приветствовали это дело и даже выделили кое-какой инвентарь команде, которую назвали Старт.

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А если есть команда, то и нужно проводить матчи. Померяться силами с профессиональными футболистами желающих было хоть отбавляй. Поэтому даже продавались билеты на поединки – по пять карбованцев.

Вот как столичный клуб расправлялся со своими соперниками:

21 июня. Старт – сборная венгерского гарнизона – 6:2.

Старт – сборная венгерского гарнизона – 6:2. 28 июня. Старт – сборная артиллерийской части (Германия) – 7:1.

Старт – сборная артиллерийской части (Германия) – 7:1. 05 июля. Старт – Спорт (украинское спортивное общество) – 8:2.

Старт – Спорт (украинское спортивное общество) – 8:2. 17 июля. Старт – сборная железной дороги (Германия) – 6:0.

Старт – сборная железной дороги (Германия) – 6:0. 19 июля. Старт – MSG Wal (венгерская часть) – 5:1.

Старт – MSG Wal (венгерская часть) – 5:1. 26 июля. Старт – GK SZERO (сборная венгерских частей) – 3:2.

Затем против киевских футболистов играла команда Флакельф. Собранная из солдат и офицеров противовоздушной обороны, а также летчиков и механиков киевского аэродрома.

Первая встреча состоялась 6 августа 1942 года. Старт выиграл с разгромным счетом – 5:1.

Реванш назначили на 9 августа. И снова победа Старта – 5:3. Эту встречу в последствии и назовут матчем смерти. Хотя после игры участники были в отличном настроении и сфотографировались на память.

Выпустили голубей

Несколько лет назад киевлянка Нина Кожевникова рассказывала "Сегодня", что была на трибунах того знаменитого матча.

"Мне было 14 лет, когда состоялся матч между Динамо и Флакельф. Как сейчас помню, что на стадион пробралась через дыру в заборе. Моя мама еще пускать меня не хотела: боялась, что после игры немцы облаву устроят и меня отправят на работы в Германию. Я ее успокаивала: "Не бойся, мамочка, я быстро в дырочку юркну – меня и не заметит никто". На футбольные баталии любимого Динамо ходил смотреть весь Киев: еще бы – каждая их победа – это был победа не в спортивной игре, а триумф наших над немцами! Кстати, когда мы выиграли, один мальчишка выпустил в небо голубей! И где он их только взял – ведь немцы всех птиц отстреливали, чтобы никто с ними весточку не передал партизанам. Люди даже испугались, мол, сейчас начнут выяснять, откуда взялись голуби. Но обошлось", – вспоминала Нина Николаевна.

Взяли на хлебозаводе

18 августа 1942 года многих футболистов того матча арестовали прямо на хлебозаводе – Трусевича, Путистина, Кузьменко, Клименко, Гончаренко, Тютчева, Свиридовского, Балакина и Комарова.

Причина – вовсе не футбол. Немцам рассказали, что клуб Динамо организовало НКВД, а все футболисты – чекисты и остались в городе бороться с оккупантами.

Вскоре немцы получили еще один козырь. Они арестовали динамовца Николая Коротких, и тот оказался майором НКВД. После пыток он умер в гестапо.

Остальных футболистов отправили в Сирецкий концлагерь.

Большинству из них в последствии удалось бежать. Погибли лишь Трусевич, Клименко и Кузьменко. По роковой случайности.

Кто-то из заключенных повздорил с офицером. Немцы выстроили их в ряд и каждого второго расстреляли.

Рождение мифа

После прихода советской власти в Киев срочно были нужны победные мифы. Так в газетах начали появляться статьи о расстрелянных динамовцах. Придумали, будто в перерыве матча Старт – Флакельф к киевлянам в раздевалку зашел немецкий офицер и сказал, что нужно проиграть, иначе расстрел. Футболисты не предали родину, за что и получили пулю в затылок.

Саму игру в СССР назвали "матчем смерти". И о других поединках киевлян скромно умалчивали.

Этим мифом даже заинтересовались в Германии. Немцы не могли себе представить, чтобы игроков расстреляли после поражения на футбольном поле.

В 1974 году дело о "матче смерти" было возбуждено прокуратурой Гамбурга. Расследование продолжалось 30 лет!

В заключении прокурора Йохена Кульманна говорилось:

"Настоящую причину ареста футболистов установить не удалось. Футболисты Трусевич, Кузьменко и Клименко расстреляны вместе с другими узниками в Сырецком концлагере по приказу начальника лагеря Пауля Радомского весной 1943 года – спустя большой промежуток времени после игры 9 августа 1942 года. Возможно, что поводом для массового расстрела узников в Сырецком лагере была попытка покушения на шефа гестапо, однако точных данных об этом нет..."

Парадоксально, но когда уже этот миф был развенчан, в России сняли фильм "Матч" (2012) с Безруковым в главной роли.

"Фильм не про футбол, а про украинофобию. Набит антиукраинскими штампами", – так кратко охарактеризовал его известный журналист Евгений Киселев.

Память в Киеве

19 июня 1971 на стадионе Динамо был установлен памятник — гранитная скала с фигурами четырех футболистов. На памятнике слова Степана Олейника.

За наше сьогодні прекрасне

Вони полягли у двобої…

В віках ваша слава не згасне,

Безстрашні спортсмени-герої.

В 1981 году на стадионе "Зенит", переименованном в "Старт", установили памятник в честь тех событий.

В 1999 году в Киеве, в квартале между улицами Щусева и Академика Грекова, неподалеку от места, где среди останков расстрелянных узников Сырецкого концлагеря были найдены футбольные бутсы, установлен памятный знак тем событиям.