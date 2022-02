Разве это возможно? Футболистка Ливерпуля забила хет-трик в свои ворота

Защитница Ливерпуля и сборной Новой Зеландии Мейкайла Мур вписала свое имя в историю футбола. Во время международного турнира SheBelieves Cup, в котором принимают участие женские сборные, состоялся поединок между хозяевами турнира США и Новой Зеландией.

Результат в матче "сделала" 25-летняя Мур, которая забила три гола в свои ворота, сделав счет 3:0 в пользу США. Защитница Ливерпуля отметилась на 5-й, 6-й и 36-й минутах встречи.

Not great



New Zealands Meikayla Moore has a hat trick against the USof own goals.



(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE