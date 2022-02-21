Разве это возможно? Футболистка Ливерпуля забила хет-трик в свои ворота

Необычный антирекорд был зафиксирован во время поединка национальных команд США и Новой Зеландии

Футболистка сборной Новой Зеландии Мур надолго запомнит матч с США / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Защитница Ливерпуля и сборной Новой Зеландии Мейкайла Мур вписала свое имя в историю футбола. Во время международного турнира SheBelieves Cup, в котором принимают участие женские сборные, состоялся поединок между хозяевами турнира США и Новой Зеландией.

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Результат в матче "сделала" 25-летняя Мур, которая забила три гола в свои ворота, сделав счет 3:0 в пользу США. Защитница Ливерпуля отметилась на 5-й, 6-й и 36-й минутах встречи.

Not great



New Zealands Meikayla Moore has a hat trick against the USof own goals.



(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE — OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022

После такой невероятной результативности футболистка была заменена. А матч закончился победой сборной США со счетом 5:0.

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Сама спортсменка не смогла сдержать эмоций после замены. Но главный тренер сборной Новой Зеландии Йитка Климкова крепко обняла и утешила незадачливую футболистку.

"У каждого игрока бывают сложные игры. У Мур сегодня был тяжелый день", – сказала Климкова.

Отметим, что Мейкайла Мур – опытная футболистка Новой Зеландии, на счету которой 48 матчей. В 2020 году Мур подписала контракт с женской командой Ливерпуля, за которую сыграла 30 поединков, забив три мяча.