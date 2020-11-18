Растерянный Нойер после 6 пропущенных голов жаловался на проблемы с языком жестов

В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборная Испании неожиданно разгромила Германию со счетом 6:0 и выиграла группу А4, в которой выступает и Украина. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился мнением о разгромном поражении от сборной Испании (0:6) в рамках Лиги наций.

"Мы должны были больше друг с другом говорить, особенно после первого гола. Сегодня нам сильно не хватало общения на поле, а проблемы с языком жестов и коммуникацией были у всех нас. У команды еще есть время, чтобы исправиться, но это поражение было точно не нужным", – дает слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Реклама

Мануэль Нойер / Фото: Reuters

Ранее был озвучен позорный для немцев антирекорд. Так крупно, как 0:6, сборная Германии никогда ранее в официальных матчах не проигрывала.

Читайте также: "Власти Швейцарии запретили идти на тренировку": украинца удивил второй за месяц COVID-19

Реклама

В итоге после шести туров сборная Испании набрала 11 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Германия завершила второй сезон турнира на втором месте в группе с 9 очками. У сборной Украины сейчас 6 очков, у Швейцарии — 3, однако второй матч этого квартета не состоялся из-за новых случаев COVID-19 в составе команды Шевченко. Врач кантона Люцерн отменил поединок Швейцария – Украина и теперь судьбу этой встречи решит УЕФА.

Смотрите обзор матча Испании и Германии

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама