Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Растерянный Нойер после 6 пропущенных голов жаловался на проблемы с языком жестов

18 ноября, 11:37

Елена Павлова Елена Павлова

Сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф Лиги наций

В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборная Испании неожиданно разгромила Германию со счетом 6:0 и выиграла группу А4, в которой выступает и Украина. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился мнением о разгромном поражении от сборной Испании (0:6) в рамках Лиги наций.

"Мы должны были больше друг с другом говорить, особенно после первого гола. Сегодня нам сильно не хватало общения на поле, а проблемы с языком жестов и коммуникацией были у всех нас. У команды еще есть время, чтобы исправиться, но это поражение было точно не нужным", – дает слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Реклама

Мануэль Нойер

Мануэль Нойер / Фото: Reuters

Ранее был озвучен позорный для немцев антирекорд. Так крупно, как 0:6, сборная Германии никогда ранее в официальных матчах не проигрывала.

Читайте также: "Власти Швейцарии запретили идти на тренировку": украинца удивил второй за месяц COVID-19

Реклама

В итоге после шести туров сборная Испании набрала 11 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Германия завершила второй сезон турнира на втором месте в группе с 9 очками. У сборной Украины сейчас 6 очков, у Швейцарии — 3, однако второй матч этого квартета не состоялся из-за новых случаев COVID-19 в составе команды Шевченко. Врач кантона Люцерн отменил поединок Швейцария – Украина и теперь судьбу этой встречи решит УЕФА.

Смотрите обзор матча Испании и Германии

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вратарь сборная Германии сборная Испании Лига наций Мануэль Нойер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата Европы
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата ЕвропыФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять