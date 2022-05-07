Расстреляли в затылок. Президент клуба УПЛ рассказал о преступлении рашистов

В доме президента Вереса Ивана Надеина российские фашисты зверски убили двух охранников

Российские оккупанты казнили двух охранников Ивана Надеина / Фото: Коллаж: Сегодня

Более месяца город Ирпень находился под оккупацией российских войск. Оккупанты без разбора убивали мирных жителей и разрушали жилые дома.

Президент футбольного клуба Верес Иван Надеин рассказал, что натворили "освободители" в его доме в Ирпене.

Реклама

"Они жили там ориентировочно 10 дней. Фактически дома находились в оккупации. Пожалуй, это не так ужасно, как когда прилетает снаряд, но все равно… Состояние домов очень сложное.

Осталось два охранника. Расстреляны в затылок, фактически казнены как пленные. У меня дома произошло военное преступление. Это эмоционально очень сложно. Было три растяжки. Одна – большой артиллерийский фугасный снаряд, прикрепленный к входной двери. И две гранаты. Это только на мирных гражданских граждан рассчитано.

Австрия решительно осуждает действия оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Они оставили свою одежду, свое оружие, бронежилеты. Часть верхней одежды исчезла, возможно, они выходили в ней. Самое ценное забрали, но, видимо, выходили на скорую руку, бежали с той территории", – рассказал Надеин Youtube-каналу Трендец.

Реклама

Ранее мы сообщали, что несмотря на обстрелы в Ровно продолжают реконструкцию стадиона "Авангард". Есть вероятность, что с возобновлением футбола "красно-черные" будут уже на нем играть.