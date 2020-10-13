Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги наций 13 октября

Во вторник проходят семь матчей четвертого тура, в том числе Украина - Испания

Сегодня открывается программа четвертого тура группового этапа Лиги наций. В разных уголках Европы намечены семь поединков в трех дивизионах: А, C, D. Из элитной когорты играет только квартет А4. Наш сайт ведет онлайн Украина – Испания.

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Ниже – расписание все матчей дня, трансляции на телевидении (покажут пять игр), котировки букмекерских контор и результаты.

Вторник, 13 октября

Группа A4

21:45. Германия – Швейцария, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.50 – 4.50 – 6.60

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21:45. Украина – Испания, ТВ: "Футбол 1", "Украина"

Букмекеры: 8.80 – 5.30 – 1.38

Группа C1

19:00. Азербайджан – Кипр, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.40 – 2.90 – 3.40

21:45. Черногория – Люксембург, ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.95 – 3.25 – 4.30

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Группа D1

В тренде Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

19:00. Латвия – Мальта, ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.65 – 3.45 – 6.20

21:45. Фарерские острова – Андорра

Букмекеры: 1.40 – 3.90 – 10.50

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Группа D2

21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино

Букмекеры: 1.25 – 5.30 – 24.00

Напомним, что поединки можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Смотрите, как тремя днями ранее сборная Люксембурга обыграла киприотов:

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