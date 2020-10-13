Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги наций 13 октября

Сегодня открывается программа четвертого тура группового этапа Лиги наций. В разных уголках Европы намечены семь поединков в трех дивизионах: А, C, D. Из элитной когорты играет только квартет А4. Наш сайт ведет онлайн Украина – Испания.
Ниже – расписание все матчей дня, трансляции на телевидении (покажут пять игр), котировки букмекерских контор и результаты.
Вторник, 13 октября
Группа A4
21:45. Германия – Швейцария, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.50 – 4.50 – 6.60
21:45. Украина – Испания, ТВ: "Футбол 1", "Украина"
Букмекеры: 8.80 – 5.30 – 1.38
Группа C1
19:00. Азербайджан – Кипр, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.40 – 2.90 – 3.40
21:45. Черногория – Люксембург, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.95 – 3.25 – 4.30
Группа D1
19:00. Латвия – Мальта, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.65 – 3.45 – 6.20
21:45. Фарерские острова – Андорра
Букмекеры: 1.40 – 3.90 – 10.50
Группа D2
21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино
Букмекеры: 1.25 – 5.30 – 24.00
Напомним, что поединки можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.
Читайте также о том, что Шевченко оставил за бортом матча с Испанией чемпиона мира.
Смотрите, как тремя днями ранее сборная Люксембурга обыграла киприотов:
Все подробности в спецтеме Лига наций
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк