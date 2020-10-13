Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги наций 13 октября

13 октября, 13:26

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Во вторник проходят семь матчей четвертого тура, в том числе Украина - Испания

Сегодня открывается программа четвертого тура группового этапа Лиги наций. В разных уголках Европы намечены семь поединков в трех дивизионах: А, C, D. Из элитной когорты играет только квартет А4. Наш сайт ведет онлайн Украина – Испания.

Реклама

Ниже – расписание все матчей дня, трансляции на телевидении (покажут пять игр), котировки букмекерских контор и результаты.

Вторник, 13 октября

Группа A4

21:45. Германия – Швейцария, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.50 – 4.50 – 6.60

Реклама

21:45. Украина – Испания, ТВ: "Футбол 1", "Украина"
Букмекеры: 8.80 – 5.30 – 1.38

Группа C1

19:00. Азербайджан – Кипр, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.40 – 2.90 – 3.40

21:45. Черногория – Люксембург, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.95 – 3.25 – 4.30

Реклама

Группа D1

В тренде
Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

19:00. Латвия – Мальта, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.65 – 3.45 – 6.20

21:45. Фарерские острова – Андорра
Букмекеры: 1.40 – 3.90 – 10.50

Реклама

Группа D2

21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино
Букмекеры: 1.25 – 5.30 – 24.00

Напомним, что поединки можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Читайте также о том, что Шевченко оставил за бортом матча с Испанией чемпиона мира.

Смотрите, как тремя днями ранее сборная Люксембурга обыграла киприотов:

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз футбол расписание результаты трансляция Лига наций котировки
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развитияФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять