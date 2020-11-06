Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 8-го тура чемпионата Англии

Очередной тур, который проводят в этот уик-энд, предшествует матчам сборных в Лиге наций. Центральное противостояние проходит в Манчестере, где встречаются чемпионы Англии двух последних лет. Правда, сейчас в таблице они находятся далеко друг от друга. На прошлой же неделе Бейл принес "Тоттенхэму" победу над "Брайтоном" за три минуты на поле.

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Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, результаты и турнирная таблица.

Пятница, 6 ноября

19:30. "Брайтон" – "Бернли"

Букмекеры: 1.95 – 3.40 – 4.40

22:00. "Саутгемптон" – "Ньюкасл"

Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.90

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Суббота, 7 ноября

14:30. "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"

Букмекеры: 2.95 – 3.50 – 2.40

17:00. "Кристал Пэлас" – "Лидс"

Букмекеры: 2.90 – 3.33 – 2.55

19:30. "Челси" – "Шеффилд Юнайтед"

Букмекеры: 1.43 – 4.80 – 8.30

22:00. "Вест Хэм" – "Фулхэм"

Букмекеры: 1.85 – 3.90 – 4.20

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Воскресенье, 8 ноября

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14:00. "Вест Бромвич" – "Тоттенхэм"

Букмекеры: 6.40 – 4.40 – 1.51

16:00. "Лестер" – "Вулверхэмптон"

Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.25

18:30. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

Букмекеры: 2.02 – 4.00 – 3.35

21:15. "Арсенал" – "Астон Вилла"

Букмекеры: 1.70 – 3.90 – 5.10

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Матчи АПЛ в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Sports, который доступен также на интернет-платформе OLL.TV.

Турнирная таблица

Ранее Зинченко и Ярмоленко сыграли вничью: "Вест Хэм" сдержал "Манчестер Сити".

Смотрите, как "МанСити" с Зинченко в составе разгромил "Олимпиакос" в Лиге чемпионов:

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