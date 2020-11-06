Расписание, прогнозы, трансляции и результаты 7-го тура чемпионата Италии

В эти дни играют: "Аталанта" - "Интер", "Лацио" - "Ювентус" и другие

В пятницу итальянская Серия А лучшим футболистом октября назвала 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича. В этом туре ветеран и его партнеры по "Милану" доказывают право на лидерство в чемпионате. В воскресенье "Аталанта" Руслана Малиновского принимает "Интер", "Лацио" бьется с "Ювентусом".

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Тем временем, в "Лацио" оправдались за подозрительные тесты на коронавирус.

Ниже – расписание всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты и турнирная таблица. Украинское телевидение показывает девять из десяти поединков тура.

Пятница, 6 ноября

21:45. "Сассуоло" – "Удинезе", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.15 – 3.75 – 3.25

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Суббота, 7 ноября

16:00. "Кальяри" – "Сампдория", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.70 – 3.60 – 2.55

19:00. "Беневенто" – "Специя", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.00 – 3.90 – 3.55

21:45. "Парма" – "Фиорентина", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.43 – 3.65 – 2.10

Воскресенье, 8 ноября

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13:30. "Лацио" – "Ювентус", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.55 – 3.85 – 2.00

16:00. "Аталанта" – "Интер", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.75 – 3.85 – 2.45

16:00. "Дженоа" – "Рома", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 5.70 – 4.50 – 1.55

16:00. "Торино" – "Кротоне"

Букмекеры: 2.02 – 3.70 – 3.65

19:00. "Болонья" – "Наполи", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 4.70 – 4.40 – 1.66

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21:45. "Милан" – "Верона", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.50 – 4.90 – 6.50

Матчи чемпионата Италии в прямом эфире можно смотреть на онлайн-сервисе OLL.TV.

Турнирная таблица

Неделю назад Роналду в первом матче после коронавируса забил два издевательских гола "Специи".

Смотрите, как "Ювентус" разбил "Ференцварош" в Лиге чемпионов:

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