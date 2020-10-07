Расписание, трансляции, прогнозы и результаты товарищеских матчей в среду, 7 октября

Многие европейские сборные проводят смотр сил перед выступлением в Лиге наций

Сегодня в Европе проходит немало контрольных матчей с участием национальных команд разного ранга. В частности, на нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Португалия – Испания.

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Ниже вашему вниманию – расписание матчей, трансляции на ТВ, котировки букмекерских контор и результаты.

16:00. Армения – Албания

Букмекеры: 3.70 – 3.25 – 2.10

19:00. Дания – Фарерские острова, ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.08 – 11.00 – 32.00

19:00. Кипр – Чехия, ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 6.30 – 4.40 – 1.50

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19:00. Черногория – Латвия, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.40 – 4.60 – 8.70

19:00. Мальта – Гибралтар

Букмекеры: 1.65 – 3.65 – 6.00

19:00. Эстония – Литва

Букмекеры: 2.85 – 2.90 – 2.85

21:15. Люксембург – Лихтенштейн

Букмекеры: 1.40 – 4.70 – 8.40

21:30. Австрия – Греция

Букмекеры: 1.95 – 3.35 – 4.20

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21:45. Андорра – Кабо-Верде

Букмекеры: 6.10 – 3.55 – 1.60

21:45. Германия – Турция, ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.35 – 4.90 – 9.40

В тренде Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

21:45. Италия – Молдова

Букмекеры: 1.05 – 14.5 – 33.00

21:45. Нидерланды – Мексика, ТВ: "Футбол 2" (23:40)

Букмекеры: 1.85 – 3.85 – 4.30

21:45. Польша – Финляндия

Букмекеры: 1.65 – 3.75 – 5.70

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21:45. Словения – Сан-Марино

Букмекеры: 1.01 – 25.00 – 45.00

21:45. Швейцария – Хорватия

Букмекеры: 2.35 – 3.35 – 3.10

21:45. Португалия – Испания, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.85

22:10. Франция – Украина, ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.20 – 7.40 – 15.50

Узнайте о том, что матч Украина – Германия в Лиге наций будет судить Орел из Израиля.

Смотрите, как Испания добыла ничью в гостевом матче с Германией:

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