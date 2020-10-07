Расписание, трансляции, прогнозы и результаты товарищеских матчей в среду, 7 октября

Сегодня в Европе проходит немало контрольных матчей с участием национальных команд разного ранга. В частности, на нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Португалия – Испания.
Ниже вашему вниманию – расписание матчей, трансляции на ТВ, котировки букмекерских контор и результаты.
16:00. Армения – Албания
Букмекеры: 3.70 – 3.25 – 2.10
19:00. Дания – Фарерские острова, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.08 – 11.00 – 32.00
19:00. Кипр – Чехия, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6.30 – 4.40 – 1.50
19:00. Черногория – Латвия, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.40 – 4.60 – 8.70
19:00. Мальта – Гибралтар
Букмекеры: 1.65 – 3.65 – 6.00
19:00. Эстония – Литва
Букмекеры: 2.85 – 2.90 – 2.85
21:15. Люксембург – Лихтенштейн
Букмекеры: 1.40 – 4.70 – 8.40
21:30. Австрия – Греция
Букмекеры: 1.95 – 3.35 – 4.20
21:45. Андорра – Кабо-Верде
Букмекеры: 6.10 – 3.55 – 1.60
21:45. Германия – Турция, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.35 – 4.90 – 9.40
21:45. Италия – Молдова
Букмекеры: 1.05 – 14.5 – 33.00
21:45. Нидерланды – Мексика, ТВ: "Футбол 2" (23:40)
Букмекеры: 1.85 – 3.85 – 4.30
21:45. Польша – Финляндия
Букмекеры: 1.65 – 3.75 – 5.70
21:45. Словения – Сан-Марино
Букмекеры: 1.01 – 25.00 – 45.00
21:45. Швейцария – Хорватия
Букмекеры: 2.35 – 3.35 – 3.10
21:45. Португалия – Испания, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.85
22:10. Франция – Украина, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.20 – 7.40 – 15.50
Узнайте о том, что матч Украина – Германия в Лиге наций будет судить Орел из Израиля.
Смотрите, как Испания добыла ничью в гостевом матче с Германией:
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