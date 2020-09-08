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Беларусь и Италия побеждают: результаты всех матчей дня в Лиге наций

8 сентября, 00:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Самую крупную победу в понедельник отпраздновала Норвегия, разгромившая со счетом 5:1 Северную Ирландию

В Лиге наций завершился пятый игровой день сезона 2020/2021. В понедельник, 7 сентября, состоялось восемь матчей в трех дивизионах. В центральной встрече дня Нидерланды проиграли дома Италии 0:1. Ниже – результаты всех матчей понедельника.

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Лига наций. 2-й тур. Понедельник, 7 сентября

Группа А1

21:45 Нидерланды – Италия – 0:1
Букмекеры: 2.40 – 3.40 – 3.00

21:45 Босния и Герцеговина – Польша – 1:2
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85

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Группа В1

21:45 Северная Ирландия – Норвегия – 1:5
Букмекеры: 3.55 – 3.00 – 2.40

21:45 Австрия – Румыния – 2:3
Букмекеры: 1.65 – 3.80 – 5.80

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Группа В2

21:45 Чехия – Шотландия – 1:2
Букмекеры: 5.70 – 4.00 – 1.55

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21:45 Израиль – Словакия – 1:1
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.40

Группа С4

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17:00 Казахстан – Беларусь1:2
Букмекеры: 2.75 – 3.00 – 2.85

21:45 Албания – Литва – 0:1
Букмекеры: 1.30 – 4.70 – 12.00

Матчи Лиги наций можно смотреть в интернете на сервисе OLL.TV

Читайте о том, что Украина потерпела самое крупное поражение при Шевченко.

Смотрите, как Нидерланды скромно обыграли Польшу в первом туре:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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