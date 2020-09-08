Беларусь и Италия побеждают: результаты всех матчей дня в Лиге наций

В Лиге наций завершился пятый игровой день сезона 2020/2021. В понедельник, 7 сентября, состоялось восемь матчей в трех дивизионах. В центральной встрече дня Нидерланды проиграли дома Италии 0:1. Ниже – результаты всех матчей понедельника.
Лига наций. 2-й тур. Понедельник, 7 сентября
Группа А1
21:45 Нидерланды – Италия – 0:1
Букмекеры: 2.40 – 3.40 – 3.00
21:45 Босния и Герцеговина – Польша – 1:2
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85
Группа В1
21:45 Северная Ирландия – Норвегия – 1:5
Букмекеры: 3.55 – 3.00 – 2.40
21:45 Австрия – Румыния – 2:3
Букмекеры: 1.65 – 3.80 – 5.80
Группа В2
21:45 Чехия – Шотландия – 1:2
Букмекеры: 5.70 – 4.00 – 1.55
21:45 Израиль – Словакия – 1:1
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.40
Группа С4
17:00 Казахстан – Беларусь – 1:2
Букмекеры: 2.75 – 3.00 – 2.85
21:45 Албания – Литва – 0:1
Букмекеры: 1.30 – 4.70 – 12.00
Матчи Лиги наций можно смотреть в интернете на сервисе OLL.TV
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