Результаты игр вторника в Лиге наций, турнирные таблицы

Неделя сборных закрывается девятью поединками, среди которых Франция - Хорватия и Швеция - Португалия

Во вторник, 8 сентября, девятью поединками закрылась неделя сборных в Европе, а с ней и второй тур Лиги наций. Напомним, сборная Украины в нем потерпела самое крупное поражение под руководством Андрея Шевченко, проиграв 0:4 Испании. Ниже – результаты матчей и турнирные таблицы групп.

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ЛИГА НАЦИЙ. 2-й ТУР. ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

Лига A. Группа 2

21:45 Дания – Англия – 0:0

Букмекеры: 3.85 – 3.35 – 2.11

21:45 Бельгия – Исландия – 5:1

Букмекеры: 1.19 – 7.30 – 18.00

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Лига A. Группа 3

21:45 Франция – Хорватия – 4:2

Букмекеры: 1.70 – 3.80 – 5.50

21:45 Швеция – Португалия – 0:2

Букмекеры: 5.10 – 3.50 – 1.81

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Лига C. Группа 1

21:45 Кипр – Азербайджан – 0:1

Букмекеры: 2.48 – 3.00 – 3.15

21:45 Люксембург – Черногория – 0:1

Букмекеры: 3.70 – 3.10 – 2.17

Лига C. Группа 2

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19:00 Армения – Эстония – 2:0

Букмекеры: 1.81 – 3.40 – 4.90

19:00 Грузия – Северная Македония – 1:1

Букмекеры: 2.69 – 3.00 – 2.87

Лига D. Группа 2

21:45 Сан-Марино – Лихтенштейн – 0:2

Букмекеры: 10.00 – 4.05 – 1.41

Трансляции всех матчей Лиги наций – на сервисе OLL.TV

Отметим, что накануне вторничного матча со Швецией Роналду победил пчелиную инфекцию. Тремя днями ранее, без Криштиану в составе, Португалия разгромила Хорватию 4:1.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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