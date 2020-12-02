Расписание, прогнозы и результаты матчей 1/8 финала Кубка Украины

В среду состоятся пять матчей с участием шести команд Премьер-лиги

Перед двумя декабрьскими турами национального чемпионата проходят еще матчи Кубка Украины. Сегодня играют пять из шести поединков 1/8 финала. Напомним, на жеребьевке фартовый для Шевы композитор "достал" суперпару.

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В среду лишь в одной дуэли встретятся представители элитного дивизиона – "Александрия" и "Минай". В остальных – команды УПЛ постараются в гостях доказать свое преимущество над коллективами Первой лиги. Правда, думается, "Мариуполю" и "Ворскле" будет непросто одолеть лидеров второго дивизиона – "Верес" и "Агробизнес". Вашему вниманию – расписание, ставки и результаты.

13:00. "Верес" (Ровно) – "Мариуполь"

Букмекеры: 3.10 – 3.10 – 2.35

13:00. "ВПК-Агро" (Шевченковка) – "Днепр-1"

Букмекеры: 7.80 – 5.40 – 1.35

13:00. "Нива" (Винница) – "Колос"

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14:00. "Агробизнес" (Волочиск) – "Ворскла" [матч в Полтаве]

Букмекеры: 5.00 – 3.80 – 1.65

16:30. "Александрия" – "Минай"

Букмекеры: 1.75 – 3.40 – 5.10

Еще один матч этой стадии, "Десна" – "Заря", пройдет 16 декабря. А "Шахтер" и "Динамо" сразу же гарантировали себе место в четвертьфинале.

Ранее Горишние Плавни пожаловались в УЕФА на Украинскую ассоциацию футбола.

Смотрите, как "Ворскла" разгромила "Колос" в чемпионате Украины:

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