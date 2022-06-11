Рашисты захватили в заложники украинского арбитра

Футбольный арбитр Дмитрий Кубряк спасал жизни защитников Мариуполя, где попал в плен к российским фашистам

Дмитрий Кубряк находится в плену у орков / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший рефери высшей лиги Александр Шамич на своей странице в Facebook сообщил, что украинский арбитр Дмитрий Кубряк находится в плену у рашистов в Мариуполе.

Дмитрий Кубряк – врач-хирург за основной специальностью. Судейство стало его второй профессией. С начала военной агрессии России Дмитрий спасал раненых украинских воинов в военном госпитале Днепра.

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Несмотря на обстрелы и постоянные бомбардировки Мариуполя, Дмитрий вместе с коллегами поехал спасать раненых защитников Украины в осажденный город. Там его захватили в плен оккупанты.

Его жена Наталья сообщила, что Дмитрий находится в плену с 12 апреля. Она обратилась ко всем украинцам с призывом помочь с освобождением мужа.

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"Место врача в операционной, а не в колонии! Помогите мне вернуть сыну – отца, а Украине – профессионала", – написала Наталья.

Отметим, что Дмитрий Кубряк работал на матчах Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в качестве арбитра Первой лиги.

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Ранее мы рассказывали, как российские оккупанты угрожали расправой арбитру УАФ Ирине Петровой. За проукраинскую позицию захватчики пять дней продержали ее в тюрьме.