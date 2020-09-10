Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете

Невеста украинского футболиста луганской "Зари" Владислава Кочергина Карина на своей странице в Instagram похвасталась откровенной фотосессией на фоне рассвета. Обладательница титулов "Королева Виконтесс 2020" и "Вице-мисс Жемчужина Черного Моря Лето" призналась, что ради такой красоты проснулась в 6 утра.

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"Ради такого рассвета можно и в 6 утра встать, согласны?" – подписала снимки красотка.

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Яркие фото со страницы Карины в Instagram:

Кстати, недавно Владислав сделал Карине предложение, а она ответила ему согласием, так что в скором времени в украинском футболе станет на одного холостяка меньше. Ранее Александр Зинченко сыграл свадьбу с Владой Седан.

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