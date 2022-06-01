Пять лет без кошек! Суд вынес приговор игроку сборной Франции

Курт Зума год будет трудиться на общественных работах и не сможет заводить кошек еще пять лет, все из-за видео, которое снял его брат

Зуме запрещено держать кошек / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Суд вынес приговор защитнику лондонского Вест Хэма Курту Зуме, который избил свою бенгальскую кошку. 27-летнего французского футболиста приговорили к 12 месяцам общественных работ и запретили заводить кошек в ближайшие пять лет.

Курт Зума покидает суд / Фото: REUTERS

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Напомним, зимой в соцсетях появилось видео, как Курт бьет свою кошку. Инцидент заснял брат футболиста Йоан.

Кроме того, Вест Хэм оштрафовал Зуму на 280 тысяч евро. А еще футболист лишился крупной спонсорской сделки с немецким экипировщиком и не был вызван в сборную Франции.

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Курт Зума отделался штрафом, но главные проблемы могут быть впереди / Фото: REUTERS

Ранее венесуэльский клуб выгнал двух футболистов за издевательство над котом.

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