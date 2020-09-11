Пять голов в одном тайме, успех "Оболони", осечка "Черноморца": результаты тура Первой лиги

В пятницу состоялось шесть матчей второго тура, в которых забили 20 мячей

Одновременно с Премьер-лигой к жизни вернулся и второй дивизион украинского футбола. Сегодня сыграли очередные встречи второго тура. Напомним, чемпионат Первой лиги начался с битвы Головко и Сачко с тремя удалениями и пятью голами.

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Самым результативным оказался поединок в Волочиске, где "Агробизнес" и "Кристалл" из Херсона выдали "качели" и забили на двоих шесть мячей – 4:2. Причем пять из них во втором тайме, а хозяева отыгрались со счета 1:2, забив трижды за 13 минут. В прошлом сезоне "Агробизнес" мог выйти в Премьер-лигу, но не спешил в связи со строительством стадиона.

Из бывших клубов элиты вспомним "Черноморец", который не сумел обыграть "Горняк-Спорт" – 1:1. А "Металлист 1925" вырвал победу у "Николаева" благодаря голу с пенальти – 2:1. Зато "Оболонь" разгромила "Прикарпатье" во втором тайме. Пропустив первыми, киевляне затем забили четыре мяча в течение 28 минут – 4:1! Смотрите обзор матча.

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Еще в двух встречах, "Нива" (Т) – "Альянс" и "ВПК-Агро" – "Волынь", зафиксировали одинаковый счет 1:1. Интересно, что в двух турах дважды победить не удалось ни одному из клубов лиги.

Читайте о том, что Премьер-лига вновь изменит количество команд в сезоне 2021/2022.

Смотрите сюжет о закулисье матчей в Первой лиге:

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