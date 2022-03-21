Путинские пропагандисты сменили картинку матча Реал – Барселона из-за войны в Украине (фото)

Трансляторы чемпионата Испании в России во время Эль-Класико убрали плашку "Остановите вторжение"

Подлизы Путина меняют видеоряд футбольных матчей, чтобы скрыть правду о вторжении в Украину

Российская пропаганда внедряется во все сферы деятельности. "Спорт вне политики" точно не для страны-агрессора – так было, есть и будет.

Очередной показательной промывкой мозгов стала трансляция Эль-Класико, в котором Барселона уничтожила Реал на "Сантьяго Бернабеу". Весь мир целый матч видел фразу "Stop invasion" ("Остановите вторжение") рядом с плашкой счета, но только не Россия.

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Официальный российский транслятор "Okko" ее скрыл, разместив на этом месте подпись "LaLiga". Таким образом рашисты показывают свою слабость и трусливость даже в спортивной сфере!

Трансляция в Украине:

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Трансляция в России:

Пропаганда, в основном через ТВ, является их единственным ключом управления гражданами. Поэтому многие спортивные организации и соревнования уходят с российского рынка.

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Напомним, что ранее в России убрали флаги Украины с трансляции матча Лиги Европы. Тогда в поединке Вест Хэм – Севилья гол Андрея Ярмоленко принес лондонцам проход в 1/4 финала.