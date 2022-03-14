Путин, приди? Итальянские фанаты попросили армию России разбомбить Неаполь

Болельщики Вероны не постеснялись темы войны в Украине, чтобы задеть своих принципиальных соперников

Фанаты совсем с ума сошли / Фото: Коллаж: Сегодня

Российское вторжение в Украину – главная новость Европы в последние дни. Армия Путина массово уничтожает мирное население и бомбит наши города.

Все цивилизованные страны поддерживают украинский народ, однако даже в них находятся отморозки, преследующие свои цели. Таковыми можно назвать фанатов итальянского клуба Верона.

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Вчера "мастифы" принимали принципиального соперника в лице Наполи. Местные болельщики вывесили плакат, в котором указали для россиян следующую цель для ракетного удара.

При вводе координат 40°50'N 14°15'E пробивается домашний город "партенопеев" Неаполь. Отмечается, что Верона уже осудила поведение своих фанатов.

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Сам матч закончился со счетом 1:2, а Верона доигрывала встречу вдевятером. У хозяев голом отметился Фараони, тогда как за гостей дубль оформил Осимхен.

После 29 туров "мастифы" расположились на девятом месте, в пяти баллах от еврокубковой зоны. В свою очередь Наполи идет вторым, отставание от лидера Милана – 3 очка.