Путин – ху*ло и убийца. Ответ экс-игрока Карпат бывшему одноклубнику из Сербии

Футболист пражской Дуклы Юрий Габовда рассказал о своем общении с сербом Неманьей Тубичем, с которым вместе защищал цвета львовских Карпат

Бывший одноклубник Габовды - Тубич, оказался поклонником Путина / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Большинство представителей спортивного сообщества сплотилось вокруг Украины в ее борьбе против агрессора. Но есть среди спортсменов и такие, кто поддерживает политику военного преступника Путина.

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Среди них оказался сербский защитник Неманья Тубич, ранее выступавший в составе львовских Карпат. Юрий Габовда раскритиковал позицию своего бывшего одноклубника, поклонявшегося кровавому маньяку Путину.

"Играл я со многими сербами. Кополовец говорил, что сербы помогают с гуманитаркой. Я ему написал: "Мишань, ты ничего не перепутал?" Как можно сидеть на двух стульях? Передавать гуманитарку и не выражать гражданскую позицию. Они ведь в Украине играли. Кажется, в Сербии нет такой цензуры, как в России и Беларуси. Они могут это делать.

К примеру, Неманья Тубич. Я вспомнил, как в 2019 году прокомментировал какое-то его сообщение в соцсети в честь России и Путина. Пишу: "Путин ху*ло, он убийца". А Тубич написал, что Путин – бог. Меня просто накрыло. Сейчас я тоже ему написал, он прочел и не ответил", – сказал Габовда в интервью каналу Football Hub.

Юрий Габовда / Фото: Instagram

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Ранее мы сообщали, как баскетболисты белградской Црвены Звезды отказались взять в руки сине-желтое полотно с надписью "Остановите войну". Лишь один баскетболист сербской команды нашел в себе мужество высказаться против действий команды.

"Всей нашей команде сказали не трогать флаг перед матчем. Я хотел бы пояснить, что не поддерживаю войну и хочу мира", – заявил после матча Аарон Уайт.