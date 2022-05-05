Пускай приедут в Мариуполь: директор Шахтера ответил спортсменам, не понимающим бан России

Дарио Срна предложил российским клубам смотреть Лигу чемпионов по телевизору, а не согласных с таким решением пригласил в Украину

Срна зовет несогласных в Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Директор по футболу ФК Шахтер Дарио Срна в эфире марафона FREEDOM ответил спортсменам, не понимающим или не согласным с отстранением россиян от соревнований.

"Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов, и все станет ясно. Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу чемпионов по телевизору", – отметил Срна.

Напомним, ранее легендарный теннисист Рафаэль Надаль возмущался тем, что россиянам не разрешили играть на Уимблдоне.

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Срна также отметил решение УЕФА о бане российских клубов на предстоящий сезон и роль президента Александера Чеферина, с которым представители Шахтера находились в постоянном диалоге по поводу санкций.

В частности, Чеферин посещал последний благотворительный матч Шахтера в Хорватии 1 мая, за день до своего решения.

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Напомним, клуб Рината Ахметова добивался полного исключения России из ФИФА и УЕФА.