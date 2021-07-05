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ПСЖ подготовил трансферные бомбы к старту нового сезона

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
5 июля, 08:40
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Французский гранд очень хочет выиграть Лигу чемпионов и пригласил в команду звездных Рамоса, Доннарумму, Вейналдума и Хакими. Объявление грядет
Капитан "Реала" Серхио Рамос
Капитан "Реала" Серхио Рамос / Фото: Reuters

Пока еще продолжаются баталии Евро-2020, клубы уже вовсю думают о сезоне 2021/2022. Пари Сен-Жермен, которому никак не удается победить в Лиге чемпионов, продолжает предпринимать новые попытки. Чтобы сделать команду сильнее, боссы клуба сделали несколько громких подписаний.

Тем временем раскрыт конфликт Погба, Варана и Павара в сборной Франции.

Французское издание Le Parisien объявило, что ПСЖ наконец-то договорился о двухлетнем контракте с Серхио Рамосом. Его брат и агент в последние дни вели переговоры с клубом и вот пришли к консенсусу. Испанец покинул Реал в качестве свободного агента и вот теперь всплыл во Франции.

Чуть ранее парижане увели у Барселоны Джорджиньо Вейналдума, хотя нидерландский полузащитник уже имел договоренность с каталонцами. Также бесплатно ПСЖ достался основной вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. А контракт с марокканским защитником Интера Ашрафом Хакими подпишут после прохождения медицинского осмотра, сообщает издание.

С таким усилением французский клуб будет считаться одним из претендентом на успех в ЛЧ. Тем более Килиан Мбаппе думает продлевать контракт, да и Неймар никуда не уходит. Напомним, в минувшем сезоне ПСЖ проиграл в полуфинале МанСити, а годом ранее – в финале Баварии.

На днях Италия установила рекорд чемпионатов Европы и более 1000 минут не пропускала.

Смотрите, как бельгийцы забили Доннарумме на ЧЕ с пенальти, но проиграли:

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Бельгия
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2
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3
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И
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3
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4
3
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3
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4
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3
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3
4
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И
Г
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